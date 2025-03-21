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Глава Евросовета Кошта заявил о годовой утечке капитала из ЕС на €300 млрд

Глава Евросовета Кошта заявил о годовой утечке капитала из ЕС на €300 млрд

Глава Евросовета Кошта: утечка капитала из ЕС составляет €300 млрд в год
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Фото: ТАСС/Екатерина Христова
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Глава Евросовета Антониу Кошта 20 марта на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе заявил, что утечка капитала из Евросоюза (ЕС) составляет €300 млрд в год.

«Около €300 млрд капитала утекает из европейского рынка каждый год. Поэтому сегодня мы снижаем цены на энергетику и упрощаем правила для частных инвестиций», — его слова приводятся на сайте Евросоюза.

Кошта также проинформировал, что ЕС намерен сократить на 25% бюрократические правила для всех европейских компаний.

«Сегодня мы договорились о четких целях, четких задачах и четких сроках. За счет сокращения бюрократии на 25% для всех компаний и на 35% для малого и среднего предпринимательства (МСП) мы упростим жизнь всем компаниям в нашем экономическом пространстве», — подчеркнул он.

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14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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