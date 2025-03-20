Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под вопрос предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, которое «было уже нарушено» киевским режимом. Об этом 20 марта она заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала она.
Министерство обороны России 19 марта сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы Трампа по его переговорам с российским президентом.
В результате атаки на нефтебазе в Краснодарском крае произошел пожар. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м, которую 20 марта удалось уменьшить до 3750 кв. м. К ликвидации огня привлечены 406 человек и 157 единиц техники.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что президент России не отдавал новых распоряжений после приказа о прекращении атак Вооруженных сил России на энергообъекты киевского режима. Песков отметил, что нападения со стороны киевского режима свидетельствуют об очевидной недоговороспособности украинских властей.