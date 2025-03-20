Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под вопрос предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, которое «было уже нарушено» киевским режимом. Об этом 20 марта она заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала она.

Министерство обороны России 19 марта сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы Трампа по его переговорам с российским президентом.

В результате атаки на нефтебазе в Краснодарском крае произошел пожар. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м, которую 20 марта удалось уменьшить до 3750 кв. м. К ликвидации огня привлечены 406 человек и 157 единиц техники.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что президент России не отдавал новых распоряжений после приказа о прекращении атак Вооруженных сил России на энергообъекты киевского режима. Песков отметил, что нападения со стороны киевского режима свидетельствуют об очевидной недоговороспособности украинских властей.