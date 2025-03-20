Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась до 3750 кв. м, сообщает 20 марта оперативный штаб региона.
«Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования», — указано в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что к работам по ликвидации огня привлечены 406 человек и 157 единиц техники.
О пожаре на нефтебазе стало известно ранее в этот день. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м.