Словакия не будет участвовать в плане по сбору средств на оружие для Украины
Словакия не будет участвовать в плане по сбору средств на оружие для Украины. Об этом 20 марта заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В ходе видеообращения по итогам саммита ЕС в Брюсселе, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), он отверг предлагаемый главой дипломатии ЕС Каей Каллас план по финансированию оружия для Украины.
«Мы настаивали на том, чтобы участие в таком сборе должно быть добровольным, иначе мы бы наложили на него вето, потому что никто не может заставить Словакию, чтобы она из своего бюджета в ущерб других внутренних приоритетов потратила €250 млн на покупку оружия для Украины. Конечно, добровольность этой инициативы мы используем и не отправим Украине ни цента из нашего бюджета на их оружие», — объявил он.
14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.