Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн. Об этом 20 марта сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

«Сегодня я подписываю меморандум, который приказывает прекратить контракты и гранты министерства обороны на более чем $580 млн, которые не соответствуют приоритетам президента и министерства», — заявил он на видео, опубликованном в сети Х (бывш. Twitter).

Министр обороны уточнил, что в указанную сумму входили гранты Пентагона объемом $360 млн на снижение углеродных выбросов кораблей американских Военно-морских сил, закупку программного обеспечения для кадровой службы, контракты с консалтинговыми компаниями, а также финансирование университетов на разработку моделей искусственного интеллекта и машинного обучения.

После подписания меморандума Хегсет проинформировал, что суммарный объем средств, сэкономленных Пентагоном за время нового руководства, достиг $800 млн.

Накануне сообщалось, что Пентагон рассматривает планы по сокращению численности войск, занимающихся мигрантами в центре задержаний на американской военной базе Гуантанамо, почти вдвое. Предварительно, из 900 военнослужащих, которые сейчас находятся там, останется только половина.