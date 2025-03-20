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AP сообщило о планах Пентагона вдвое сократить численность войск в Гуантанамо

AP: Пентагон планирует сократить войска, занимающиеся мигрантами в Гуантанамо
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Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Пентагон рассматривает планы по сокращению численности войск, занимающихся мигрантами в центре задержаний на американской военной базе Гуантанамо, почти вдвое. Об этом 19 марта сообщило агентство Associated Press (AP).

Американские чиновники заявили, что южное командование вооруженных сил попросили передать министру обороны Питу Хегсету план, в котором было бы указано, сколько военнослужащих на самом деле необходимо и какое дополнительное пространство может потребоваться, если туда будет отправлено больше заключенных.

По словам официальных лиц, в соответствии с этим планом будет рекомендовано отправить часть военнослужащих домой. Предварительно, из 900 военнослужащих, которые сейчас находятся там, останется только половина.

Официальные лица заявили, что новый план командования, скорее всего, отправит значительное количество людей домой, но они должны быть готовы к развертыванию в случае необходимости.

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Ранее, 4 февраля, администрация президента США Дональда Трампа начала выдворять мигрантов в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. Уточняется, что Сальвадор, Венесуэла и Колумбия согласились на репатриацию своих граждан.

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