«Документы Кеннеди» раскрыли цинизм ЦРУ. Ответы на главные вопросы

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний — рассекретил «досье президента Джона Ф. Кеннеди». Данные, собранные для расследования самого резонансного убийства США, впервые опубликованы в неотредактированном виде. Было ли заранее известно о покушении, участвовал ли в нем СССР и кому навредила публикация документов расследования — в материале «Известий»

Был ли причастен Советский Союз?

Убийство Кеннеди до сих пор вызывает споры (подробнее о том, что заставляет сомневаться в официальной версии событий, мы рассказывали здесь). Долгое время Соединенные Штаты настаивали на причастности СССР к убийству Кеннеди, поскольку Харви Ли Освальд, морской пехотинец и марксист, в 1959 году бежал в Советский Союз, а через три года вернулся в США. Но расследование комиссии, возглавляемой судьей Эрлом Уорреном, пришло к выводу, что убийца действовал в одиночку.

В одной из записей прямо опровергается вероятность участия советского КГБ в подготовке наемника. Отставной профессор университета Мэриленда Э.Б. Смит, преподававший в Санкт-Петербургском государственном университете в 1991 году, общался в Москве с агентом КГБ «Славой», который сообщил, что изучил пять толстых томов документов на Освальда — во время его пребывания в СССР за ним велась слежка, — но агент пришел к выводу, что Освальда никто не контролировал. К тому же Ли Харви Освальд в Советском Союзе показал себя плохим стрелком и человеком с «очень сложным характером».

Кто знал о готовящемся покушении?

Один из файлов приводит объяснения болгарина Сергея Чернонога, который еще 18 июля 1963 года — за четыре месяца до роковых выстрелов — сообщил британской полиции, что Ли Харви Освальд готовит покушение на президента США Джона Ф. Кеннеди. В своем письме мужчина сообщал о том, что не смог запросить этот файл у британской разведки, и просил защитить его от издевательств и пыток со стороны полиции.

По словам Чернонога, приказ передать правительству США информацию о том, что Ли Харви Освальд является наемником и намерен убить президента Кеннеди, он получил от консула посольства СССР в Болгарии в августе 1963 года. В том же месяце он сообщил специальному советнику службы государственного департамента о готовящемся убийстве в Далласе и о том, что после выполнения своей задачи Ли Харви Освальд тоже будет убит.

Как показали документы, ЦРУ следило за Освальдом еще до покушения: в октябре 1963 года агентство перехватило его звонок в советское посольство в Мехико. Само покушение произошло 22 ноября 1963 года, а через два дня после задержания Харви Ли Освальда он был застрелен вышедшим из толпы американцем в момент перевода в другое полицейское управление. На месте присутствовали журналисты, и момент убийства попал в прямой эфир.

Почему ЦРУ было против публикации?

Среди рассекреченных документов оказался меморандум «Реорганизация ЦРУ» советника Кеннеди Артура Шлезингера – младшего, из которого во время предыдущей публикации была изъята информация о численности тайных сотрудников ЦРУ, работающих за рубежом. Шлезингер сообщал, что около 1,5 тыс. сотрудников Госдепартамента на самом деле были агентами ЦРУ и действовали вразрез с послами США. Порядка половины консультирующих сотрудников посольств работали на разведку.

Из документа следует, что в Вашингтоне были обеспокоены широтой полномочий агентства в проведении секретных операций за рубежом. К тому же работа разведчиков под видом сотрудников Госдепартамента должна была стать временной и ограниченной мерой, но стала повсеместной, поскольку для агентов ЦРУ это было дешевле и обеспечивало «более приятную жизнь». Агентство даже пыталось препятствовать контактам Госдепартамента с некоторыми политиками.

Меморандум был подготовлен после провальной операции в бухте Кочинос на Кубе (в США ее называют залив Свиней. — Ред.), когда ЦРУ рассчитывало, используя вооруженных кубинских эмигрантов, свергнуть правительство Фиделя Кастро, — этот план потерпел фиаско.

Кто пострадал от публикации документов?

Файлы были опубликованы вместе с конфиденциальными данными участников расследования и сотрудников Госдепартамента: именами, датами, местами рождения и номерами социального страхования. Некоторые из бывших сотрудников уже столкнулись с нежелательным вниманием, обвинениями и угрозами, а также с риском пострадать от рук мошенников.

Среди тех, чьи данные были раскрыты в результате публикации документов, оказались и высокопоставленные чиновники Вашингтона. Пострадавшие отмечают, что ущерб уже нанесен, и намерены обратиться к юристам.

Менее очевидный ущерб может быть нанесен репутации жертвы покушения и его семье, поскольку открывает подробности ее личной жизни, которые ранее были скрыты от общественности. Организация по защите гражданских прав, основанная Мартином Лютером Кингом – младшим уже выступила против публикации записей видеонаблюдения за активистом из опасения, что подробности его личной жизни могут очернить его наследие.

В целом рассекреченные документы не изменили ключевых моментов дела и не доказали существование «второго стрелка», хотя изучены еще не все файлы — они содержат более 60 тыс. страниц. Вероятнее всего, редактура была нужна только для того, чтобы защитить ЦРУ от позора и критики.