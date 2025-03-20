Нанести травлю: следствие изучает причины самоубийства подростка в Калмыкии

Участникам резонансного эпизода избиения подростка, после которого он совершил суицид, может грозить до 15 лет тюрьмы, но ключевую роль будет играть их возраст, рассказали «Известиям» юристы. Подростки в Калмыкии не только сняли на видео, как избивают сверстника, но и выложили кадры в интернете, после чего мальчика стали унижать и в школе. Его родственники и следствие уверены, что это и стало причиной суицида. Местные жители пожаловались, что банда подростков, которые издевались над школьником, держит в страхе весь поселок. В ближайшие дни законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю направят на заключение в правительство, рассказали в Госдуме. Что произошло в Калмыкии и какое наказание понесут виновные — в материале «Известий». «Он всё держал в себе» Участникам избиения подростка в Калмыкии может грозить до 15 лет лишения свободы по статье за доведение до самоубийства, заявил «Известиям» юрист Игорь Горецкий. Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего. Это ученик одной из школ села Садовое Сарпинского района, которому было 14 лет. Мальчик жил с мамой, которая работала санитаркой в местной больнице, и сестрой.

Погибший был обычным подростком: любил музыку, играл в телефоне, подолгу сидел с друзьями в гараже, рассказала «Известиям» мать подростка. На одну из таких посиделок он позвал местную девочку. Она не предупредила родных, куда пошла, что им не понравилось. В результате ее двоюродный брат собрал несколько парней и они отправились выяснять отношения. Конфликт снимали на видео.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Кем ты себя считаешь? Ты ответственность брал на себя, что ты девочку брал туда-сюда погулять, домой к себе на ночевку? Ее мама, папа, сестра ищут, ты почему не сказал?» — спрашивает у мальчика один из непрошенных гостей.

Явно напуганного подростка повалили на землю, а затем пинали ногами, плевали и мочились на него. Видео инцидента выложили в интернет, после чего оно быстро разошлось по соцсетям. С некоторыми из обидчиков мальчик учился в одной школе, рассказали его родные. Поэтому и в учебном заведении травля продолжилась. Там, по словам двоюродной сестры, мальчика давно задевали.

— Одноклассница написала ему «смирись с тем, что ты форшмак», что значит, что он опозорен, — отметила его сестра.

Вернувшись домой из школы, мальчик совершил суицид.

— Он жаловался другу, что собирается себя убить. А друг сказал: «Ты что, дурак что ли», — рассказала убитая горем мать. — Видимо, этот позор для него был камнем на сердце. Друг ему звонил, но трубку он уже не брал.

Мальчик никогда не жаловался на проблемы в школе, заверила мать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Видимо, всё держал в себе, ничего мне не рассказывал. Может, они его пугали, что расскажешь маме, мы тебя убьем. Не зря говорят, что нельзя о таком молчать, всегда надо рассказывать, делиться с родными. Если бы он мне только сказал, я бы сразу пошла на разборки в школу, — сказала женщина.

«Опозорили на всю страну»

«На резонансное дело обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и потребовал доклад у главы республиканского управления СК о ходе расследования.

Родные мальчика уверены, что до суицида его довели именно действия других подростков. Мать и сестра записали обращение с требованием привлечь всех причастных к ответственности.

— Моего двоюродного брата довели до суицида унижением, травлей, избиением, оскорблением. Всё это снимали, но после случившегося все видео из интернета были удалены. Есть фрагмент неполного видео, прислал мне неравнодушный человек. В действиях правоохранительных органов мы сомневаемся, так как выписку о смерти выдали без времени смерти, — говорит на видео сестра мальчика. — Справку о фиксации побоев нам выдать отказались, ссылаясь на то, что идет следствие.

Мучители пришли целенаправленно к жертве, чтобы поиздеваться, заснять на видео и разослать его в целях унижения ребенка, добавила девушка. Причиной травли она называет девушку погибшего.

— Всех, кто принимал участие, допросили и отпустили. Следствие топчется на месте. Что будет дальше, нам неизвестно, — говорит она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мать, в свою очередь, добавила, что мальчика опозорили на всю страну.

Жители села рассказали «Известиям», что подростки которые снимали видео и издевались над жертвой, давно вели себя агрессивно. На них жаловались в школе, от них страдали односельчане и их дети. Однако серьезных мер никто не предпринимал.

Через несколько дней после трагедии один из участников избиения пропал. Подростка, которому всего 14 лет, ищут волонтеры и правоохранительные органы.

Мать мальчика заявила «Известиям», что его «решили выставить виноватым» в случившемся.

— Есть наказание за действие и за бездействие. Он считал себя безумно виноватым, что не защитил избитого. Он мне сказал: «Мам, мне надо было лечь на него и закрыть», — рассказала женщина.

По ее словам, они с сыном успели обсудить случившееся, но теперь она не знает, где он.

— Мой сын стоял в стороне. Там еще были девочки, которые снимали, но об этом никто не говорит, — сообщила женщина.

Что ждет виновных в травле подростка

Администрация Сарпинского района в своих соцсетях назвала сообщения о буллинге фейком. Чиновники сослались на слова, якобы прозвучавшие на заседании межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии Константин Антохов разъяснил ситуацию: «Ни в одном из них мы не видим признаков буллинга. В селе Садовое произошел конфликт, который был неправильно разрешен старшими товарищами», — говорится в заявлении чиновников от 19 марта.

Впрочем, уже 20 марта управление СК по Калмыкии распространило сообщение, что в рамках расследования дела по факту смерти подростка, Константин Антохов проведет в Садовом выездной прием граждан «по сообщениям о фактах буллинга в образовательных учреждениях Сарпинского района». Вместе с ним людей выслушают руководители республиканского министерства образования и науки и местный уполномоченный по правам ребенка.

«Следственное управление призывает всех, кто обладает информацией о случаях буллинга, не оставаться в стороне и обратиться на прием», — подчеркнули там.

Если участников инцидента на видео признают виновными в преступлении, ключевую роль будет играть их возраст, сказал «Известиям» юрист Игорь Горецкий.

— Если они моложе 14 лет, то к уголовной ответственности их не привлекут. Их могут поместить в центр временной изоляции малолетних преступников. Если они достигли возраста 14 лет, к ним могут применить санкции уголовной ответственности, — подчеркнул он.

Хотя уголовная ответственность наступает с 16 лет, но по некоторым статьям есть исключения, напомнил юрист. К таким статьям относится и статья УК РФ о доведении до самоубийства. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Но вопрос, кого именно привлекут к ответственности. Это довольно сложная статья. Здесь многое зависит от предварительного следствия и работы правоохранительных органов, сбора доказательств о том, что происходили какие-то события, которые человека к этому подтолкнули, — отметил Игорь Горецкий.

Кроме того, по его словам, по факту избиения может быть возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью.

— Тех, кто в момент избиения находился рядом, привлекут как свидетелей. И их объяснения будут определять их статус в рамках этого уголовного дела. Распространение этого видео может являться буллингом, который мог привести к самоубийству, — пояснил юрист.

Если подростков привлекут к уголовной ответственности по любой статье, то есть большая вероятность, что их родители тоже ответят по административной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию.

— Штраф там небольшой, но последствия данной статьи — фундамент к вопросу о лишении родительских прав. Это превентивный рубеж со стороны государства, правоохранительных органов, чтобы понять, точно ли проблема в самом ребенке, может быть проблема в родителях, — подчеркнул он.

Кроме того, не исключено, что родители виновных будут выплачивать компенсации родственникам погибшего мальчика. Не останется без внимания и школа, где учился мальчик: могут пройти проверки управленческого и преподавательского состава, на должностных лиц могут наложить ответственность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Определения такого правонарушения, как буллинг или травля, законодательство РФ сейчас не содержит, но действия, составляющие объективную сторону травли, можно квалифицировать по нескольким статьям КоАП РФ и УК РФ, добавил адвокат Алексей Гавришев.

— Уголовная ответственность может наступить по статье о хулиганстве, то есть за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное в том числе с применением насилия, — подчеркнул он.

Преследованию в данном случае, по словам Гавришева, подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а за совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах — 14 лет.

Проект закона о профилактике буллинга

Глава Калмыкии Бату Хасиков 19 марта призвал местных чиновников обратить внимание «на возможное комплексное упущение в организации воспитательной работы в образовательных учреждениях». Он поручил министерству образования и науки республики провести в школах собрания с родителями и учениками, ответить на их вопросы, дать обратную связь, а также разработать систему поддержки для них в трудных ситуациях.

«Также указали на важность усиления работы советников по воспитанию с комплексной оценкой их деятельности, разработку цифровых ресурсов для оказания помощи детям в ситуациях буллинга и других проблем», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.



Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю в ближайшие дни направят на заключение в правительство, рассказал «Известиям» автор инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предлагается ввести в законодательство понятие «травля», а ее организаторов привлекать к административной ответственности по статье об оскорблении. Также документом предлагается обязать сотрудников учебных заведений информировать о фактах травли региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

— На днях у нас в Госдуме был вице-премьер Дмитрий Чернышенко, к которому мы обратились с тем, чтобы такой закон был принят и поддержан. Он заверил, что такая работа будет проведена, — подчеркнул депутат.

Ввести ответственность за буллинг ранее призвала и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Для ребенка, который столкнулся с травлей, очень важно, чтобы родители были рядом, оказали поддержку и встали на его сторону, пояснила «Известиям» психолог Наталья Наумова.

— Важно сообщить классному руководителю о ситуации, поставить в известность администрацию. Привлечь школьного психолога, начать работу с классом, чтобы остановить травлю, — подчеркнула она.

В некоторых случаях лучшим ответом на травлю может быть игнорирование, тогда обидчики просто потеряют интерес.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но если портят имущество ребенка, бьют его, молчать и бойкотировать уже нет смысла. Здесь нужно оказывать сопротивление. Важно ставить в известность администрацию школы о таких фактах, чтобы они работали с родителями, с детьми. Если это не помогает, то обращаться в полицию, идти в травмпункт снимать побои, — сообщила специалист.

Проблему буллинга нужно решать комплексно, уверена первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

— Есть закон о медиации, но он плохо работает даже на уровне разводов: нет списка медиаторов, консультации платные. В школе медиаторы очень бы помогли разобраться и помочь в ситуациях буллинга, но должности медиатора в школе нет. Психолог это не медиатор, — пояснила она.

В случае буллинга нужно работать с разными группами, разными взглядами на одну ситуацию и всех подводить к правильному решению, добавила Татьяна Буцкая. В ближайшее время необходимо разработать и принять закон о школьных медиаторах, считает она.