Председатель совета директоров Al Mayadeen заявил об уважении РФ арабскими странами

У России очень богатые исторические отношения с арабскими странами. Об этом в четверг, 20 марта, заявил «Известиям» председатель совета директоров медиасети Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

Он отметил, что особенно активно они развиваются в последнее время, а большую роль в этом играет президент РФ Владимир Путин.

«Будьте уверены, что в арабских странах у вас много друзей, которые любят, уважают и готовы помогать России», — отметил председатель совета директоров Al Mayadeen.

20 марта МИЦ «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона — Al Mayadeen. Подписи под документом поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.