Продажи автомобилей с пробегом в РФ снизились на 5,5% за месяц

В феврале 2025 года в России было приобретено 397,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже уровня февраля прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 21 марта.

Среди марок лидерство на вторичном рынке принадлежит Lada, в последний зимний месяц было куплено 106 тыс. таких машин отечественной марки. Второе место сохраняет Toyota (39,1 тыс. единиц). Далее следуют Kia и Hyundai (21,1 тыс. и 20,7 тыс. единиц соответственно), а также Nissan (17,4 тыс. единиц). Десятку замкнули Volkswagen, Chevrolet, Renault и Ford.

В первой десятке у всех марок зафиксирована отрицательная динамика по отношению к уровню месячной давности, сильнее других она у Honda (–10,9%). В годовом сравнении только Lada удалось продемонстрировать рост (+4,3%).

Среди моделей самой популярной оказался седан Lada 2107, за месяц россияне купили 9,8 тыс. «семерок». Следом расположились Lada 2114 «Самара-2» (8,4 тыс. единиц), Kia Rio (7,7 тыс. единиц) и Hyundai Solaris (7,6 тыс. единиц), а также трехдверный внедорожник Lada 4×4 и седан Lada 2170 «Приора», февральские результаты которых составили по 7,4 тыс. единиц. Топ-10 дополнили Ford Focus, Toyota Corolla, Lada 2190 («Гранта») и Toyota Camry.

В сравнении с январем все модели оказались «в минусе», а сильнее других снижение продаж зафиксировано у Toyota Camry (–8,6%). По отношению к февралю 2024-го половина моделей демонстрирует рост, а другая половина — снижение. Среди первых лучшим оказался седан Lada Granta (+10,9%), а среди вторых худшей стала «четырнадцатая» (–9%).

Аналитики добавили, что за январь-февраль 2025 года жители РФ стали обладателями 817,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше год к году. При этом все десять марок и моделей за этот период показали положительную динамику.

Накануне сообщалось, что микролитражный хетчбэк Daewoo Matiz в январе-феврале 2025 года оказался самым популярным подержанным автомобилем в Москве.

19 марта стало известно, что на вторичном автомобильном рынке России по цене до 1,5 млн рублей чаще всего предлагаются пятилетние Kia Rio. Из более возрастных автомобилей выделяются шестилетний Renault Duster, семилетний Renault Kaptur и восьмилетняя Toyota Corolla.