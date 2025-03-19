Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф допустил встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Армия
Белоусов заявил об отражении любого давления извне при обновлении подводного флота РФ
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Мир
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США в Эр-Рияде
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Армия
Концерн «Калашников» представил новый ЗРК «Крона» заказчику

Аналитики перечислили самые популярные машины дешевле 1,5 млн рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На вторичном автомобильном рынке России по цене до 1,5 млн рублей чаще всего предлагаются пятилетние Kia Rio. Об этом 19 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из более возрастных автомобилей выделяются шестилетний Renault Duster, семилетний Renault Kaptur и восьмилетняя Toyota Corolla. Среди более «молодых» автомобилей в ценовой группе около 1,5 млн рублей лидирует трехлетний Chery Tiggo 4.

В феврале 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,48 млн рублей. Этот показатель чуть снизился (–0,1%) по сравнению с январем, отметили аналитики.

Кристально чист: россиянам запретят использовать замерзающий антифриз
В Минэнерго разработали новые требования к охлаждающим жидкостям и маслам

13 марта сообщалось, что в феврале 2025 года цены на подержанные автомобили у автодилеров в России выросли на 8% по сравнению с январем. Средняя цена на б/у машины в автосалонах достигла 2,12 млн рублей. В то же время цены на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились.

12 марта стало известно, что в феврале 2025 года на платформе «Авито Авто» среди б/у автомобилей в сегменте от 1,5 млн рублей пользователи больше всего интересовались моделями марки Toyota: японский бренд возглавил рейтинг с долей 16,3%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025