Аналитики перечислили самые популярные машины дешевле 1,5 млн рублей

На вторичном автомобильном рынке России по цене до 1,5 млн рублей чаще всего предлагаются пятилетние Kia Rio. Об этом 19 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из более возрастных автомобилей выделяются шестилетний Renault Duster, семилетний Renault Kaptur и восьмилетняя Toyota Corolla. Среди более «молодых» автомобилей в ценовой группе около 1,5 млн рублей лидирует трехлетний Chery Tiggo 4.

В феврале 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,48 млн рублей. Этот показатель чуть снизился (–0,1%) по сравнению с январем, отметили аналитики.

13 марта сообщалось, что в феврале 2025 года цены на подержанные автомобили у автодилеров в России выросли на 8% по сравнению с январем. Средняя цена на б/у машины в автосалонах достигла 2,12 млн рублей. В то же время цены на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились.

12 марта стало известно, что в феврале 2025 года на платформе «Авито Авто» среди б/у автомобилей в сегменте от 1,5 млн рублей пользователи больше всего интересовались моделями марки Toyota: японский бренд возглавил рейтинг с долей 16,3%.