Кристально чист: россиянам запретят использовать замерзающий антифриз

«Тосол» и «Антифриз» для автомобилей и спецтехники не могут так называться, если они замерзают при температуре выше минус 35 градусов. Кроме того, разработанный Минэнерго проект поправок в Технический регламент предлагает вообще запретить производство и продажу охлаждающих жидкостей для автомобилей с указанными характеристиками. Подробности — в материале «Известий».

Запретить называться тосолом

Министерство энергетики РФ предложило запретить использование в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, слов «тосол», tosol, «антифриз», antifreeze. Запрет касается и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники. Проект поправок в техрегламент «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Жидкости не являются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов по Цельсию, отмечается в тексте проекта. В Минэнерго считают, что необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с подобными параметрами. Также в ведомстве предлагают обязать производителей размещать информацию о температуре начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки, она должна быть хорошо различима.

Это сделано для того, чтобы потребитель не был обманут или введен в заблуждение относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей, говорится в пояснительной записке к проекту.

— Документ подготовлен по итогам анализа практики применения технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Он призван оптимизировать ряд актуальных вопросов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэнерго.

Масло в открытом тигле

Помимо требований к охлаждающим жидкостям, уточняются и требования к так называемой температуре вспышки в открытом тигле для отдельных видов масел. Так, масла для двухтактных моторов должны полностью сгорать вместе с топливом, из-за чего им необходимы более низкие значений температуры вспышки, чем это указано в техрегламенте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установленная для масел температура вспышки не ниже 135 °С ограничивает или вообще делает невозможным реализацию и ввоз на территорию Таможенного союза гидравлических масел для арктического применения с классом вязкости 5–32.

«Отсутствие возможности обеспечения конечных потребителей и промышленных предприятий данными видами продукции приводит у использованию в технике и оборудовании непредписанных смазочных материалов. Данные условия эксплуатации способствуют сокращению ресурса агрегатов и преждевременному выходу из строя их узлов. Конечные потребители и предприятия несут финансовые расходы в виде затрат на ремонт дорогостоящей техники и оборудования, а также убытки вследствие их простоя», — сообщает пояснительная записка к проекту поправок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эти и другие изменения, вносимые документом, позволят «сформировать однозначное и непротиворечивое понимание требований технического регламента Таможенного союза», отметили в пресс-службе Минэнерго.

Упростят жизнь потребителям

До настоящего времени не было запрета антифризов, замерзающих при температуре выше −35 °C, что создавало серьезные проблемы, рассказал «Известиям» к.т.н., заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского политеха Дмитрий Некрасов.

— Когда автомобиль с антифризом, рассчитанным на температуру до −35 °C, попадал в северные регионы с температурой до −45 °C, жидкость замерзала. Это приводило к выходу из строя патрубков двигателя, и дальнейшая эксплуатация автомобиля становилась невозможной. Особенно часто такие ситуации возникали при перемещении автомобилей из южных регионов в северные. Новые требования существенно упростят жизнь эксплуатирующим организациям и частным лицам, поскольку чем ниже температура замерзания антифриза, тем в более широком климатическом диапазоне может использоваться автомобильный транспорт без необходимости замены технических жидкостей, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Полнота сгорания масла критически важна для снижения вредных веществ в выхлопных газах двухтактных двигателей, отметил Дмитрий Некрасов.

— Особенно это актуально для водной техники — лодок, гидроциклов, катеров, где выхлоп осуществляется непосредственно в воду и не сгоревшие частицы масла наносят прямой экологический ущерб. В некоторых странах, например в Японии, от двухтактных двигателей для водной техники практически полностью отказались в пользу четырехтактных. В России двухтактные двигатели по-прежнему разрешены и эксплуатируются в большом количестве. Теперь производители масел будут уделять этому параметру больше внимания, чтобы потребители могли точнее подбирать масло под свой тип двигателя, — рассказал ученый.

«Могут указать там что угодно»

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал изменения в требованиях к смазочным материалам и техническим жидкостям достаточно адекватными.

— Весь вопрос в надзоре и контроле за исполнением этих требований. Действующий порядок вывода на рынок смазочных материалов предполагает наличие на них декларации, которую готовит сам производитель. Независимых испытаний не предполагается. Недобросовестные дельцы могут указать там что угодно, проверки достоверности не предусмотрено. Поэтому без введения обязательной сертификации масел и технических жидкостей говорить о реальном улучшении их качества и очищения рынка от фальсификатов не приходится. Система «Честный знак» не поможет: QR-коды можно или купить онлайн, или приобрести оборудование и наклеить на любую подделку, — рассказал Шапарин.