Daewoo Matiz оказался самым популярным подержанным авто в Москве

Микролитражный хетчбэк Daewoo Matiz в январе–феврале 2025 года оказался самым популярным подержанным автомобилем в Москве. Об этом говорится в сообщении Национального агентства промышленной информации (НАПИ), которое поступило «Известиям» 20 марта.

Daewoo Matiz 2010 года выпуска пользовался наибольшим спросом в столице и разошелся тиражом в 0,2 тыс. шт., доля составила 0,3%. В пятерку лидеров в столице попали четырехлетние Toyota Camry, Kia K5, Kia Rio и Mercedes-Benz GLE.

В Московской области пятерку самых востребованных на «вторичке» машин сформировали четырехлетние Kia Rio и K5, Lada Samara 2005 года, шестилетняя Kia Optima и четырехлетний Hyundai Solaris.

В Санкт-Петербурге в топ-5, как и в Москве, нет ни одного российского автомобиля. Список сформировали Volkswagen Polo (2019 г.), Hyundai Solaris (2018 и 2021 гг.), Ford Focus (2008 г.) и еще один Solaris (2016 г.).

В остальных регионах России лучше всего покупают «возрастные» автомобили Lada Priora и Samara. В пятерку лидеров не вошла ни одна иномарка, самому «молодому» автомобилю в рейтинге оказалось 13 лет.

Накануне сообщалось, что на вторичном автомобильном рынке России по цене до 1,5 млн рублей чаще всего предлагаются пятилетние Kia Rio. Из более возрастных автомобилей выделяются шестилетний Renault Duster, семилетний Renault Kaptur и восьмилетняя Toyota Corolla.

13 марта стало известно, что в феврале 2025 года цены на подержанные автомобили у автодилеров в России выросли на 8% по сравнению с январем. Средняя цена на б/у машины в автосалонах достигла 2,12 млн рублей. В то же время цены на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились.