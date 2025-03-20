Собянин открыл реконструированный «Локомотив» в районе Люблино

Стадион «Локомотив», имеющий почти 100-летнюю историю, вновь открыт для посетителей после завершения процесса реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Футбол — любимый вид спорта у москвичей. Поэтому мы стремимся, чтобы возможность поиграть была у каждого», — подчеркнул градоначальник.

Ранее это был крупный спортивный комплекс, включавший футбольные, волейбольные, теннисные и другие площадки, но с течением времени объект устарел и был законсервирован.

В 2022 году стадион перешел в собственность города, после чего началась активная фаза разработки и реализации проекта по его реконструкции. В настоящее время «Локомотив» представляет собой современный спортивно-досуговый комплекс, предназначенный для удовлетворения потребностей любителей футбола и других спортивных активностей.