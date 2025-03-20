Аналитики подсчитали количество мотоциклов в России

По состоянию на начало 2025 года в России зарегистрировано 2,16 млн мотоциклов. Об этом 20 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Свыше половины (55,5%) всех мотоциклов в России имеют отечественное происхождение. На втором месте по распространенности в парке находятся японские мотоциклы, доля которых составляет 13,1%. На третьем месте идет мототехника марок из КНР с долей 7%. В пятерку лидеров также попали белорусские и чешские мотоциклы (6,6% и 6% соответственно). Доля мототехники марок из других стран составляет менее 5%.

В марочном рейтинге лидером является отечественный «ИЖ» (594 тыс. ед.) с долей 27,6% в мотопарке страны. Далее следует продукция Ирбитского мотозавода — мотоциклы бренда «Урал» (275 тыс. ед.) и Завода имени Дегтярева («Восход»; 175 тыс. ед.). На эти три марки приходится почти половина (48,4%) всей мототехники, зарегистрированной на территории России.

18 марта сообщалось, что мотоциклы марок Yamaha, Honda и Kawasaki оказались самыми аварийными на российских дорогах. В целом число дорожных происшествий, произошедших по вине мотоциклистов, за год увеличилось в 1,8 раза. Регионом — лидером по числу ДТП с мотоциклами стал Краснодарский край.

14 марта основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал «Известиям» о самых распространенных ДТП в России с участием мотоциклистов. По его словам, чаще всего такие аварии происходят при повороте автомобиля со встречной полосы — водитель машины поворачивает налево, но не замечает подъезжающего мотоциклиста.