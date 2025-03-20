Счетная палата направит усилия на достижение технологического суверенитета РФ

Счетная палата (СП) РФ в 2025 году продолжит анализировать вопросы достижения Россией технологического суверенитета. Об этом 20 марта заявил председатель СП Борис Ковальчук.

Он рассказал, что в 2024 году также серьезное внимание уделялось вопросам модернизации российской экономики и снижению зависимости от импорта.

«Проанализированы меры, принятые для поддержки развития станкоинструментальной промышленности, проведен аудит закупочной деятельности госкорпорации «Ростех» и ее дочерних компаний на предмет соответствия целям достижения технологического суверенитета», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

По словам Ковальчука, была оценена и эффективность расходования средств, направленных на поддержание системы ГЛОНАСС.

Помимо этого специалисты провели аудит государственной поддержки производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на экспорт. По итогам этих мероприятий были даны рекомендации по повышению эффективности расходования бюджетных ресурсов, выделяемых на поддержку обрабатывающей промышленности, космической отрасли, высокотехнологичных производств и экспорта, заявил председатель Счетной палаты.

Кроме того, Ковальчук обратил внимание, что в рамках аудита научно-инновационной политики специалисты проанализировали эффективность использования средств, направленных на научно-технологическое развитие страны.

11 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо в полной мере задействовать уникальный потенциал России в атомной отрасли для модернизации экономики. По его словам, это поспособствует обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности страны, а также подготовке современных квалифицированных кадров.