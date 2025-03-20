Песков заявил о принятии Путиным приглашения Эрдогана посетить Турцию
Президент России Владимир Путин принял предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы. На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет», — сказал он на брифинге.
Что касается протестов в Стамбуле в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу, Песков отметил, что это является суверенным делом Турции. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
4 марта Песков рассказал о состоянии российско-турецких отношений. Он напомнил, что только на прошлой неделе были контакты с турецкой стороной на уровне министров иностранных дел.
27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибыв в Стамбул в рамках официального визита российской делегации, передала Эрдогану устное послание от российского лидера о двусторонних отношениях и международной повестке. Также она рассказала турецкому президенту о контактах с представителями парламента Турции и достижении договоренности о совместной работе по вопросу продвижения реализации решений, которые были приняты президентами.