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Песков заявил о принятии Путиным приглашения Эрдогана посетить Турцию

Песков: Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент России Владимир Путин принял предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы. На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет», — сказал он на брифинге.

Что касается протестов в Стамбуле в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу, Песков отметил, что это является суверенным делом Турции. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

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Разрешение этого конфликта стало основной темой переговоров Валентины Матвиенко с руководством республики

4 марта Песков рассказал о состоянии российско-турецких отношений. Он напомнил, что только на прошлой неделе были контакты с турецкой стороной на уровне министров иностранных дел.

27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибыв в Стамбул в рамках официального визита российской делегации, передала Эрдогану устное послание от российского лидера о двусторонних отношениях и международной повестке. Также она рассказала турецкому президенту о контактах с представителями парламента Турции и достижении договоренности о совместной работе по вопросу продвижения реализации решений, которые были приняты президентами.

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