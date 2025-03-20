Еще один человек пострадал после украинской атаки БПЛА по Саратовской области
Медицинская помощь понадобилась еще одному жителю Энгельса в Саратовской области после украинской атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 20 марта сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Бусаргин рассказал о здоровье пострадавшей от украинского удара. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами в больнице, которая пострадала в результате атаки. Губернатор уточнил, что ремонтные работы должны быть завершены в течение текущего дня.
Что касается двух поврежденных социальных учреждений, добавил Бусаргин, реконструкция будет проведена в кратчайшие сроки.
В этот же день Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. В самом учреждении были выбиты окна.
Также выбиты окна были в двух детских садах и школе Саратовской области. В результате происшествия никто не пострадал. Детей в учреждениях на момент обстрела не было, добавил губернатор.