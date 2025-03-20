ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Сотрудниками правоохранительных органов была задержана 28-летняя жительница Джанкойского района Республики Крым, которая осуществляла сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов ВС России на территории полуострова. Об этом 20 марта сообщило управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что женщина в одном украинском Telegram-канале, который используется главным управлением разведки министерства обороны Украины, предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации для нанесения ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По заданию куратора женщина выезжала на указанные места и фотографировала находящихся там объекты, также она инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жительницы Крыма возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). <…> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ 11 марта задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Установлено, что 49-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации.