СМИ рассказали о 100-летнем итальянском бариста

На севере Италии в живописной деревне Неббьюно работает старейший бариста страны — 100-летняя Анна Посси. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Свой последний отпуск бабушка Анна, или Нонна Анна, брала 67 лет назад. Столетие женщина встретила в ноябре прошлого года за прилавком своего Bar Centrale.

Ресторан круглый год начинает работу ровно в 7:00. Он закрывается в 19:00 зимой и в 21:00 летом.

«Мне много не нужно. Главное, чтобы я была среди людей. Тогда мне хорошо», — поделилась Нонна Анна.

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