Эквадор объявил о намерении нарастить экспорт тропических фруктов в РФ

Эквадор рассчитывает увеличить поставки в РФ тропических фруктов в 2025 году. Об этом «Известиям» заявил посол латиноамериканской страны в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

«В этом году Эквадор намерен расширить список компаний, имеющих разрешение на экспорт в Россию, особенно в секторе аквакультуры. Кроме того, есть интерес к укреплению экспорта экзотических фруктов, таких как питахайя, а также продуктов переработки, таких как замороженные брокколи», — сказал посол.

В 2024 году объем эквадорского экспорта в Россию и страны ЕАЭС снизился на 2,14% по сравнению с 2023-м во многом из-за сокращения поставок бананов — они составляли 63% от всей продукции, которую латиноамериканское государство направляет в регион.

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Широта Эквадора: республика готова увеличить поставки фруктов в Россию