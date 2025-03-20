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Журналист из Перу назвал инцидент с Кулюхиным в Израиле противоречием свободе слова

Санчес Серра: инцидент с Кулюхиным противоречит принципам свободы слова Израиля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инцидент с отстранением журналиста «Известий» Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций израильского МИДа поставили под сомнения принцип свободы слова в Израиле. Об этом 19 марта для издания Aurora Israel пишет зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра.

«Ограничение доступа журналиста к обсуждению неудобной темы не только подрывает свободу прессы, но и ослабляет моральные позиции Израиля в его борьбе за сохранение исторической памяти о холокосте», — написал автор публикации.

По его словам, произошедшее вызывает обеспокоенность особенно на фоне прославления нацизма на Украине. Так, Санчес Серра рассказал, что, находясь в Донбассе, был свидетелем изъятия у бойцов группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) нацистской символики. Журналист призвал «сталкиваться с этой тревожной реальностью», а не замалчивать о ней.

«Решение МИД Израиля не только затрагивает Кулюхина, но и посылает тревожный сигнал о терпимости к критическим высказываниям», — отметил Санчес Серра.

Тем не менее, по мнению журналиста, у Израиля есть способы доказать свою приверженность свободе слова. Он порекомендовал МИД страны рассматривать вопросы прессы не как угрозы, а как «возможности для укрепления демократических ценностей».

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16 марта сообщалось, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара. Это произошло после того, как 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.


После, 18 марта, стало известно, что журналиста «Известий» не пустили на брифинг для иностранной прессы, несмотря на заявление официального представителя израильского кабмина Дэвида Менсера о том, что в его стране «никто не запрещает журналистам задавать вопросы». 9-й русскоязычный канал допускает, что решение МИДа о недопуске Кулюхина на пресс-конференции могло быть обусловлено внешним давлением.

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