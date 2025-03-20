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Жители Стамбула устроили акцию протеста в поддержку арестованного Имамоглу

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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
dzen
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Жители Стамбула устроили акцию протеста в поддержку арестованного накануне мэра города Экрема Имамоглу с кастрюлями и сковородками. Об этом 19 марта, в среду, сообщил портал Ensonhaber.

Кроме того, что жители столицы Турции стучат посудой, они также включают и выключают свет в рамках акции протеста.

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19 марта оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции 23 марта на акции протеста в поддержку Имамоглу. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу ранее в этот день. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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