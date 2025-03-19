Политолог назвал условие для включения ЕС в диалог по украинскому конфликту

Евросоюз (ЕС) может подключиться к диалогу по урегулированию конфликта на Украине в вопросе санкций. Такое мнение доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков высказал в среду, 19 марта.

Он отметил, что, когда диалоговый формат перезапустился между Россией и США, изначально он носил двусторонний характер.

«Однако когда поднимались вопросы относительно роли Европейского союза, то американцы говорили, что к вопросу санкций Европейский союз может подключиться в контексте урегулирования украинского кризиса. Это единственное основание для того, чтобы Евросоюз подключать к этому диалогу, но и то, совершенно очевидно, не на самых ранних стадиях», — заявил Коньков в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что для России диалог с ЕС не находится в числе приоритетных.

«Потому что конструктивной позиции ЕС не демонстрировал. Брюссель, Лондон и некоторые другие страны как будто бы, наоборот, ужесточают риторику. И в этом отношении они снижают шансы для своего включения в конструктивное мирное урегулирование», — заключил Коньков.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что официальные лица США сообщили европейским коллегам, что Евросоюз должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине, передает RT. Американская сторона считает участие ЕС необходимым, поскольку Россия хочет отмены санкций, введенных им, в рамках сделки, сообщается на сайте kp.ru.

12 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта заявили, что в ЕС поддержали предложение о перемирии на Украине. По словам фон дер Ляйен, эти шаги являются позитивным развитием событий для долгосрочного мира на украинской стороне.