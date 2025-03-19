Депутат от «Новых людей» предложила рассчитывать расходы чиновников с помощью ИИ

Рассчитывать расходы чиновников в скором времени сможет искусственный интеллект (ИИ). Об этом 19 марта сообщила депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«Инструмент работающий. Я думаю, ближе к концу апреля мы сможем его предоставить каждому мэру, который желает заполучить такого помощника», — поделилась она на праздновании пятилетия работы партии.

Также ИИ сможет сокращать бюджетные траты и составлять расписание встреч.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал «Новым людям» поздравление от главы государства Владимира Путина.

«580 депутатов от партии «Новые люди» в законодательных собраниях, городских думах, муниципальных органах власти. Реально созданная сеть региональных отделений практически во всех регионах нашей большой страны», — подчеркнул он.

В настоящее время уже работают 357 законопроектов, предложенных партией, а вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков на последних президентских выборах продемонстрировал результат почти в 4%, опередив лидера ЛДПР.

«Для меня было важно донести ту повестку, о которой я рассказывал, — это прогрессизм, это уменьшение отчетности в школах и в здравоохранении. У нас получилась самая большая программа, самая содержательная. Многие инициативы президент взял, например, к себе в послание — например, о том, что можно пересдавать ЕГЭ», — поделился он.

Ранее в этот день в ходе V Всероссийского съезда партии «Новые люди», который проходил в Москве, Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем.

«Новые люди» является центристской партией, основателем которой в 2020 году стал Алексей Нечаев. В том же году по итогам выборов в регионах политсила прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, а после стала пятой парламентской партией.