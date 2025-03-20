Секс-синьоры: янычар Джан Яман и танцующая Памела Андерсон

Кино

Ждун, 6+

Фото: пресс-служба Наше Кино Кадр из фильма «Ждун»

Режиссер: Дмитрий Суворов. В ролях: Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов, Андрей Андреев, Маргарита Силаева

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Героям предстоит отремонтировать корабль пришельца, избежать козней местного афериста-бизнесмена и помочь Ждуну вернуться домой.

С 20 марта в прокате

Пальма 2, 6+

Фото: пресс-служба Централ Партнершип Кадр из фильма «Пальма 2»

Режиссер: Владимир Кондауров. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева

Оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком Ан-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок. Сын летчика Коля дает ему кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит овчарка Пальма. Животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

С 20 марта в прокате

Последний охотник на демонов, 12+

Фото: пресс-служба Атмосфера Кино Кадр из фильма «Последний охотник на демонов»

Режиссеры: Стеффен Хакер, Александер Кисль. В ролях: Уильям Моусли, Микеле Морроне, Урассая Спербунд, Тинг Сью, Акейра Хадден, Александр Ли, Тиа Тави, Доминик Зукер, Тонон Вонбун, Варинторн Яруйянонт, Иттипхол Пхолсонг

Древние врата открылись. И в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал прежде, чем армия тьмы поглотит землю.

С 20 марта в прокате

Шоугёрл, 18+

Фото: Digital Ignition Entertainment Кадр из фильма «Шоугёрл»

Режиссер: Джия Коппола. В ролях: Памела Андерсон, Джейми Ли Кёртис, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Билли Лурд

Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника.

С 20 марта в прокате

Жар-птица, 16+

Фото: Фрут Тайм Кадр из фильма «Жар-птица»

Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Ларик Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев

Съемки фильма проходили в городе Варанаси в Индии. По сюжету, актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии, на самом деле или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?

С 20 марта в прокате

Босс, 16+

Фото: пресс-служба ПилотКино Кадр из фильма «Босс»

Режиссеры: Антонио Пьяцца, Фабио Грассадониа. В ролях: Тони Сервилло, Элио Джермано, Даниэла Марра, Барбора Бобулова, Джузеппе Тантилло

Фильм основан на реальной истории Маттео Мессины Денаро — неуловимого мафиози, ловеласа и любителя роскоши, который стал крёстным отцом всемирно известной группировки «Коза ностра». Десятилетиями он находился в бегах, и даже самые успешные секретные службы не могли обнаружить этого гениального преступника. Он с легкостью устранял любого, кто вставал у него на пути. Пока однажды в игру в кошки-мышки не вступает Кателло Палумбо — бывший мэр, который сам только вышел из тюрьмы и уже затевает рискованную авантюру.

С 20 марта в прокате

Опасная близость, 18+

Фото: пресс-служба START Кадр из сериала «Опасная близость»

Режиссер: Иван Китаев. В ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Рита Силаева

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны попадает в аварию с любовницей, популярной певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

С 20 марта в онлайн-кинотеатре START

Эль Турко, 12+

Фото: пресс-служба ivi.ru Кадр из сериала «Эль Турко»

Режиссер: Улуч Байрактар. В ролях: Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Киран О’Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон

XVII век. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее.

С 21 марта в онлайн-кинотеатре Иви

Театр

Хорошие фото, 16+

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Павел Устинов, Егор Пискунов, Михаил Сиворин, Анастасия Алёхина, Евдокия Германова, Эрен Гаджиев

В основу премьерной постановки легла пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, рассказывающая об участниках боевых действий на Украине. Главный герой спектакля — Николай. Он проходит лечение в госпитале после тяжелого ранения. У него ампутирована нога, и парень испытывает фантомные боли, не позволяющие установить протез. Николай ждет вестей от своего друга. Но его ждет трагическая новость — тот погиб. И тогда Николай, до военной службы работавший в сфере ритуальных услуг, организует боевому другу похороны.

20, 23, 25, 26 марта, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова

Парфюмер, 16+

Режиссеры: Рамзиля Минибаева, Ирина Корнеева. В ролях: Дмитрий Ермак, Наталья Андронова, Мария Паротикова, Роман Рассказов, Дмитрий Воробьев, Марк Подлесный, Роман Котляров

Мюзикл «Парфюмер» — это удивительное путешествие в мир запахов и чувственности, которое непременно понравится всем ценителям театрального искусства, это история о гении, лишенном всех чувств, кроме обоняния. Главный герой — циничный и безумный Парфюмер, который убивает людей, чтобы создать идеальный аромат. Как отнестись к такому герою? Главную роль исполняет звезда мюзиклов «Зорро», «Призрак оперы», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Пётр I» Дмитрий Ермак.

22 марта, 20:00, Театриум на Серпуховке

Зорро, 16+

Режиссер: Олег Ильин. В ролях: Артур Богданов, Игорь Балалаев, Михаил Потехин, Константин Скрипалев, Маргарита Белова, Наталья Евелина, Дмитрий Воробьев, Даниил Степанов, Денис Стебунов

Сюжет романтической истории, полной латиноамериканской лёгкости и страсти, ярости и любви, разворачивается в Мексике. Новая постановка Современного театра мюзикла обещает большое количество песен, очень красивых хоровых номеров и зрелищные бои на шпагах. Режиссер предлагает зрителю задаться вопросом: может быть, подвиги только на первый взгляд кажутся подвигами? А на самом деле, это знаменитый эффект бабочки, когда героический поступок может привести к совершенно неожиданным последствиям. Смех и слёзы, лирика и юмор, стук кастаньет и звон шпаг создадут незабываемую палитру эмоций.

25 марта, 19:00, Театриум на Серпуховке

Дама с собачкой, 16+

Режиссер: Алла Решетникова. В ролях: Антон Соколов, Наталья Шклярук, Андрей Исаенков, Кирилл Новышев, Сергей Ренсевич, Дмитрий Воркунов, Диана Егорова

Драма по одному из самых известных рассказов Антона Павловича Чехова — история о том, как курортный роман двух с виду благополучных людей нарушил весь ход их жизни. Дмитрий Дмитриевич Гуров заполняет свои дни обедами в ресторанах и поисками новых любовных приключений, цинично оправдывая свои пристрастия несчастливой семейной жизнью. И все шло бы и дальше по накатанной колее, не случись однажды встреча с женщиной, которая началась как курортный роман, но обернулась тем, что доселе было неведомо для обоих — любовью.

26, 27 марта, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена

Ежик в тумане, 6+

Фото: пресс-служба Театра РОСТА в Царицыно

Режиссер: Аркадий Черкашин. В ролях: Софья Тимченко, Екатерина Короткова, Дмитрий Чукин, Ильдус Хасанов, Кирилл Водолазов, Семён Газиев, Александр Нестеров

Премьера в Театре РОСТА. Малиновое варенье, можжевельник, самовар, туман... и Лошадка! В уютной компании лесных героев — Ежика, Медвежонка и Зайца, знакомых по мудрым и глубоким сказкам Сергея Козлова, — отправимся в увлекательное путешествие на поиски ответов на самые важные вопросы о дружбе и добре, помощи и взаимопонимании, мечтах, мироздании и умении видеть красоту в обыденном и привычном.

Спектакль придуман и создан для всей семьи.

20 марта, 18:00, Театр РОСТА в Царицыно

Машенька, 16+

Фото: пресс-служба Театра Моссовета/Елена Лапина

Режиссер: Евгения Тикиджи-Хамбурьян. В ролях: Александр Голобородько, Маргарита Шубина, Ксения Комарова, Юлия Брова, Лилия Волкова, Михаил Филиппов.

Премьера. Идея поставить пьесу из репертуара театра прошлых лет принадлежит Андрею Кончаловскому. В марте 1941 года пьеса Александра Афиногенова была поставлена впервые. В главной роли - Вера Марецкая. Прошло более 80-ти лет, а история Машеньки и профессора Окаемова звучит все так же пронзительно, герои – узнаваемы, проблемы – вечны. Спектакль про одиноких людей, которые через тотальное недоверие, преодоление себя, через ожоги прошлого, на наших глазах объединяются в семью. И двигателем этого процесса становится Машенька – человек, способный излечить души своей добротой, искренностью.

21 марта, 19:00, Театр Моссовета, сцена «Под крышей»

Лето Господне, 12+

Фото: пресс-служба РАМТ

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Евгений Редько, Александр Девятьяров, Алексей Блохин, Тарас Епифанцев, Татьяна Матюхова, Анна Тараторкина, Денис Баландин.

Премьера. За столетнюю историю своего существования самый известный роман Ивана Шмелева ни разу не был поставлен в российском театре. РАМТ впервые воссоздает этот многослойный и поэтичный текст на сцене. За историей страны и укладом жизни дореволюционной России открывается биография отдельной семьи. А из эмоционального восприятия мира маленьким мальчиком – полного ощущений, звуков, запахов – рождаются на сцене всполохи воспоминаний, каждое из которых переполнено игрой, событиями, жизнью.

20 марта, 19:00, РАМТ

Рыжая волшебница, 6+

Режиссер: Алексей Чернышев. В ролях: Полина Шустарева, Софья Селезнева, Полина Белименко, Екатерина Бармина, Елизавета Дмитриева, Александр Кижаев, Игорь Сергеев, Татьяна Маляревская, Никита Золотарь, Александр Кузьмин, Павел Ильин.

Спектакль для семейного просмотра от «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Действие сказки разворачивается в таинственном мире, где магические существа живут рядом с людьми. Пока город ведет свою размеренную жизнь, где-то недалеко, в глубокой пещере, за движением звёзд наблюдает дракон. А в самой чаще стоит избушка колдуньи. На дне болота дремлют таинственные духи, а по тропам бродит одноглазый хозяин леса Верлиока. Так продолжается долгую тысячу лет, пока хрупкое равновесие двух миров не нарушает появление маленькой рыжей волшебницы, которая отправилась в путешествие.

22 марта,18:00, КЗ Москва

Romeo & Juliet 18+

Режиссер: Иван Лырчиков. В ролях: Алена Снежкова, Иван Лырчиков, Марианна Торопчина, Петр Кожевников, Кристина Лучина, Мария Сарасек, Людмила Пурим и др.

Ревущие двадцатые США, мафиозные разборки, сухой закон, сигареты как символ свободы, вседозволенность, безнаказанность, эйфория. США представляет собой «рай на земле», где вечно ревет драйвовая музыка, а перестрелки на улицах стали обыденностью. Где два мафиозных клана: Монтекки и Капулетти делят территорию и наслаждаются бойней.

Где старая-добрая пуританская Америка ушла в прошлое, а на смену ей пришла развратная и веселая. Где каждый впал в эйфорию и упивается ей. Но каждая эйфория заканчивается депрессией — «Великой депрессией». Спектакль погружает в атмосферу 1929 года: шумного, веселого, драйвового, последнего перед общественной и личностной трагедией и, конечно, шекспировскими страстями. Если вы уверены, что видели «Ромео и Джульетту», если вы абсолютно точно знаете про что эта пьеса — приходите, театру «МЕЛ» есть, чем вас удивить.

23 марта, Театр «МЕЛ» Махонной ЕЛены, здание Международного славянского института

Концерты

Творческий вечер Никиты Михалкова «Территория моей любви», 16+

Никита Сергеевич не только поделится со зрителями своими мыслями относительно событий, происходящих сегодня в стране и мире, но и покажет специально подобранные фрагменты авторской программы «БесогонТВ».

Зрители вечера смогут узнать больше и о творческой судьбе режиссера: Никита Сергеевич расскажет об интересных историях и курьезных случаях, которые происходили с ним и его коллегами на съемочных площадках, и покажет видеофрагменты из своих картин, вошедших в золотой фонд как отечественного, так и мирового кинематографа.

22 марта, 19:00, Дом музыки

Romantic Collection. Главные хиты о любви, 6+

Новое симфоническое трибьют-шоу ждёт истинных романтиков. Хиты Селин Дион, Джорджа Майкла, Фила Коллинза, Уитни Хьюстон, Шарля Азнавура, Эннио Морриконе и многих других прозвучат в авторских аранжировках камерного оркестра Imperialis Orchestra. В концерте примут участие певец Николай Тимохин, известный по крупным телевизионным проектам, а также джазовый певец и композитор Чарли Армстронг, внук легендарного музыканта. Помимо симфонического звучания и живого вокального исполнения зрителям предложат фрагменты клипов, транслируемые на больших экранах, а также специально созданный для шоу видеоряд.

23 марта, 19:00, Vegas City Hall

Юбилей оркестра «Русская Филармония», 6+

Праздничный концерт к 25-летнему юбилею Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония». Бессменным руководителем коллектива является заслуженный работник культуры РФ Гаянэ Шиладжян. В концерте участвуют: Аскер Бербеков, Арсен Мукенди, Эдвард Хачарян, Марианна Савон, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Николай Рябуха, Анна Сенечкина, Дарья Зыкова. Также в программе заняты: Иван Таланин (бандонеон), Родион Петров (скрипка), Александр Забабуркин (виолончель), Александр Ветух (труба) и «Трио балалаек» Александра Захарато. Весь вечер за дирижерским пультом — маэстро Фабио Мастранджело.

23 марта, 19:00, Дом Музыки

На грани реальности, 16+

Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии

Новое шоу русского Гудини — иллюзиониста Сергея Воронцова. Это завораживающее мистическое представление, не имеющее аналогов в России, в котором сочетаются эмоциональный накал и неповторимый гротеск, уникальные авторские трюки, выполненные без страховки. Зрители станут свидетелями мгновенного освобождения из клетки, оков, веревок, цепей, прохождения различных препятствий и многое другое.

21, 22 марта, 19:00, Московский театр иллюзии

Альцина, 6+

Фото: пресс-служба Оперы Генделя «Альцина» Василиса Бержанская

Дирижёр: Симоне Ори. В ролях: Василиса Бержанская, Вадим Волков, Юлия Вакула, Лора Григорьева, Ксения Нестеренко, Артём Попов, Константин Федотов

Опера Генделя «Альцина» — это хит эпохи барокко, который сам композитор считал лучшим из своих произведений. Главную партию исполняет обладательница International Opera Awards Василиса Бержанская. Мировую славу певице принесли ее уникальные голосовые возможности, позволяющие ей виртуозно исполнять репертуар как сопрано, так и меццо-сопрано. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Pratum Integrum, играющего на исторических инструментах, под руководством дирижера Симоне Ори.

23 марта, 19:00, КЗ «Зарядье»

Музеи

Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века, 0+

Обладая одной из лучших коллекций французской графики за пределами Франции, Эрмитаж с разных сторон и подробно показывает переход, совершённый её художниками от готики к искусству Нового времени и заложивший принципы, которые определяли искусство этой страны вплоть до первой половины XX века, — французскую манеру. Более 150 листов знакомят зрителя с главными явлениями художественной жизни Франции на протяжении полутора столетий.

До 13 июля, Галерея графики Зимнего дворца (Санкт-Петербург)

Весна Победы, 0+

Фото: пресс-служба Подземного музея «Зарядье»

Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она расскажет о фронтовых операторах и фотокорреспондентах. Результатами их работы стали не только уникальная фотохроника и киножурналы, но и фильмы, среди которых оскароносная кинолента «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) Леонида Варламова и Ильи Копалина. Особое внимание будет уделено женщинам на войне. Можно увидеть работы Ольги Игнатович и Галины Санько, чьи снимки из освобожденных концлагерей использовались во время Нюрнбергского процесса как доказательства преступлений нацистов. А Наталья Боде впервые с риском для жизни сняла подбитый немецкий танк «Тигр», считавшийся неуязвимым.

С 21 марта до 11 мая, Подземный музей «Зарядье»

Семейные реликвии, 0+

В преддверии Всемирного дня поэзии в Музее Победы открылся обновленный выставочный проект, посвященный советской поэтессе, участнице Великой Отечественной войны Юлии Друниной. На выставке представлены предметы, переданные в дар музею дочерью Юлии Друниной Еленой Липатниковой. Среди экспонатов — орденская книжка Друниной, награжденной орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», благодарность за отличные боевые действия при овладении городом Рига, свидетельство Красногвардейского РВК о ее освобождении от воинской обязанности. Также посетители увидят книгу поэтессы «В двух измерениях: стихи» и приглашение Центрального дома литераторов на вечер памяти Юлии Друниной 1992 года.

До 9 апреля, Музей Победы.

Русский Парнас в красках, 0+

Фото: пресс-служба Выставочного проекта «Русский Парнас в красках»

Выставочный проект «Русский Парнас в красках» — это взгляд 27 художников на историю и красоту усадьбы «Остафьево». Более 40 представленных работ, от акварельных этюдов до монументальных масляных картин, — своего рода диалог между художниками, временем и пространством: попытка протянуть руку сквозь столетия, построить мост, который соединяет нынешнее и будущее поколения со временами Пушкина, Карамзина и Шереметьевых. Выставка приглашает зрителей окунуться в атмосферу усадьбы, почувствовать её историю и увидеть, как одно место может стать источником бесконечного вдохновения.

С 21 марта до 20 апреля, Государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас»

Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века, 0+

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Выставка подготовлена совместно с Российской государственной библиотекой и посвящена музейной деятельности выдающегося русского ученого и педагога Николая Ильича Романова. В экспозицию вошло более восьмидесяти произведений западноевропейских и русских мастеров эстампа, в том числе графические работы Дюрера, Рембрандта, Хогарта и Домье. Некоторые из них не экспонировались почти сто лет. Также на выставке представлены каталоги первых московских выставок графики, письма художников и искусствоведов.

До 15 июня, ГМИИ имени Пушкина

Моей матерью был компьютер, 16+

Фото: пресс-служба Галерея «Цифергауз»

На территории Новой Голландии открылась выставка, посвященная искусственному интеллекту и его влиянию на жизнь человека. Она просто и интересно расскажет о сложных процессах, лежащих в основе ИИ, объяснит предпосылки его возникновения, а также представит работы современных художников, исследующих искусственный интеллект в своем творчестве. В экспозицию выставки войдут художественные инсталляции, интерактивные объекты, видеоработы, а также аудиогид, который познакомит посетителей с ключевыми историческими событиями, повлиявшими на развитие ИИ. Можно увидеть работы Julia Cyberflora, ha:ar, Kami Usu, Виктории Волокитиной, Эллина Геннадьевна, Кристина Горланова, Михаил Григорьев, Ирина Задорожная, Татьяны Зобниной, Ивана Карпова и других художников.

До 22 июня, Галерея «Цифергауз» (Санкт-Петербург)