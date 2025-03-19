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GAC объявила комплектации спортседана Empow для России

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Фото: GAC
dzen
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Новый седан GAC Empow будет представлен в России в двух комплектациях, которые отличаются не только опциями, но и деталями экстерьера. Об этом говорится в сообщении российского офиса марки, которое поступило «Известиям» 19 марта. Цены на Empow будут объявлены в день старта продаж, который запланирован на 24 марта.

GAC позиционирует Empow как спортседан. На российском рынке модель предложат с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,95 секунды, а расход топлива в комбинированном цикле составляет 5,7 л/100 км. На выбор предлагаются четыре режима вождения. Габариты модели — 4700×1850×1432 мм, колесная база — 2736 мм.

Седан будет представлен в двух комплектациях — базовая GS и расширенная GL (S-style). В начальной версии установлены диодная оптика, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, русифицированная мультимедиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем и поддержкой протокола Apple CarPlay, 7-дюймовая цифровая приборная панель и другие опции.

В максимальной комплектации Empow отличается 18-дюймовыми дисками в особом дизайне, аэродинамическим обвесом, (передний бампер с отделкой «под карбон», задний диффузор, спойлер на крышке багажника), выхлопной системой с регулируемой громкостью, а также спортивными настройками двигателя, трансмиссии и рулевого управления.

Также в топовую версию входят увеличенная до 10,25 дюйма приборная панель, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Yamaha с восемью динамиками, атмосферная подсветка салона, электрорегулировка передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов, обогрев руля и задних сидений, шесть подушек безопасности и водительские ассистенты, включая адаптивный круиз-контроль.

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Накануне сообщалось, что китайская компания GAC намерена наладить выпуск автомобилей в России. Руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров сообщил «Известиям», что компания ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки.

17 марта компания GAC представила в России кроссовер GS4. Цена новинки стартует от 3 млн рублей. В 2025 году китайский производитель также собирается вывести на рынок России три электрифицированные модели, подробности о них пока не раскрываются.

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