Еврокомиссия представила стратегию милитаризации ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представила стратегию милитаризации Евросоюза (ЕС) до 2030 года — Белую книгу по обороне, которая включает долгосрочный план по вооружению Украины. Об этом 19 марта говорится в заявлении ЕК.

Этот оборонный пакет предоставит странам ЕС финансовые инструменты для значительного увеличения инвестиций в производство оружия и военные возможности.

Кроме того, в Белой книге предусмотрены поддержка Киева через увеличение военной помощи и более тесное сотрудничество между европейской и украинской военной промышленностью.

«Эти меры направлены на решение краткосрочной неотложной задачи поддержки Украины, а также на решение насущной долгосрочной задачи по укреплению безопасности и обороны Европы», — указано в публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.