Полиция Молдавии сообщила о проверке данных о минировании посольства РФ в Кишиневе

Молдавская полиция проверяет сообщения о минировании посольства РФ в Кишиневе. Об этом 19 марта сообщила глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко.

«Анонимное сообщение о взрывном устройстве в посольстве России поступило через экстренную службу «112», — сообщила она ТАСС.

Она уточнила, что к посольству выехали сотрудники правоохранительных органов. По ее словам, они действуют в соответствии с протоколом.

В свою очередь представитель посольства Даниил Захаров передал ТАСС, что в диппредставительстве видели сообщения СМИ, однако подтверждения от властей не получали.

24 февраля было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Два гражданина Франции забросили на территорию три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В результате пострадавших нет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у случая присутствуют все признаки теракта. Фигуранты признали вину, их приговорили к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил о несогласии с решением суда.