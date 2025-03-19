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Aurus Komendant с пробегом впервые появился в продаже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кроссовер Aurus Komendant впервые появился в продаже на вторичном рынке. Автомобиль 2023 года выпуска проехал 11,7 тыс. км, его оценили в 43 млн рублей, сообщает «Журнал Авто.ру» 19 марта.

Автомобиль был поставлен на учет в 2023 году, у него один владелец — юридическое лицо. Отмечается, что, судя по фотографиям из объявления, Aurus Komendant находится в отличном состоянии без видимых следов эксплуатации.

Выставленный на продажу автомобиль полностью оклеен защитной полиуретановой пленкой и покрыт керамическим составом поверх нее. Также бронепленкой защищено лобовое стекло, обработана специальным составом кожа салона, улучшены шумоизоляция и аудиосистема.

В список оснащения машины входят кресла с массажем, доводчики дверей, автоматическое управление дальним светом, система кругового обзора, программируемый предпусковой отопитель и прочие опции.

В движение Komendant приводит та же силовая установка, что и седан Senat. Это 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с. с электромотором в связке с 9-ступенчатым «автоматом», разгон до «сотни» занимает 6,5 секунды.

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Ранее в этот день сообщалось, что холдинг АО «Кордиант» разработал шины для автомобилей отечественного люксового бренда Aurus, сейчас новинка находится на этапе испытаний.

17 марта стало известно, что бывший завод Toyota в петербургских Шушарах начали готовить к расконсервации, а компания Aurus ищет специалистов для работы на этой площадке. В прошлом году соглашение о планах по запуску производства премиальных автомобилей на площадке бывшего завода Toyota подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков.

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