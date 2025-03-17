Экс-завод Toyota в Петербурге начали готовить к расконсервации

Бывший завод Toyota в петербургских Шушарах начали готовить к расконсервации. Об этом 17 марта сообщает «Деловой Петербург», который обнаружил, что компания Aurus ищет специалистов для работы на этой площадке.

Так, Aurus открыла пять вакансий в Санкт-Петербурге на сервисе hh.ru. Бренд ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля, менеджера по исследованиям и разработкам в области электрики и электроники, а также менеджера по шасси.

Как указано в вакансиях, место работы располагается в Шушарах в пешей доступности от метро. Бывший завод Toyota точно подходит под описание, отмечает издание.

Бывший завод Toyota простаивает с марта 2022 года. До этого сборочная площадка проработала в течение 15 лет, это было первое автосборочное предприятие в Санкт-Петербурге. На заводе собирали модели Camry и RAV4, его мощность позволяла выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. О закрытии завода стало известно в сентябре 2022-го.

6 июня прошлого года сообщалось, что соглашение о планах по запуску производства премиальных автомобилей на площадке бывшего завода Toyota подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В ноябре того же года замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев подтвердил, что перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге не состоится в 2024 году.