Дегтярев сообщил о работе Минспорта РФ над организацией матча между НХЛ и КХЛ
Министерство спорта России начало работу по организации матча между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 марта заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Соответствующая идея была предложена накануне в ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.
«Идея нашего президента, мы полностью ее поддерживаем. Спорт во все времена, особенно во время сложной международной напряженности, — мы помним это по советским временам, — во времена холодной войны выступал сферой, которая сближает, дает разрядку. Вспоминаем известные суперсерии «Россия — Канада». Поэтому мы поддерживаем полностью, уже прорабатываем идею проведения подобных матчей», — заявил Дегтярев журналистам.
Телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта длился более двух часов. За это время лидеры обсудили широкий спектр тем — от украинского урегулирования и ситуации на Ближнем Востоке до налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Поговорили и о хоккее. Американский лидер поддержал идею президента РФ провести в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
Клубы КХЛ и НХЛ провели между собой три матча. Магнитогорский «Металлург» в швейцарском Берне в 2008 году проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Петербургский СКА в 2010 году дома обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» на своем льду уступило «Финиксу» (1:3).