В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняты все ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС). Об этом в среду, 19 марта, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в нижегородский аэропорт, и один, совершавший рейс в Казань», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ограничения в Нижнем Новгороде были сняты в 6:05 мск, а в Казани — в 6:30 мск.
О введении ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил ранее в этот день. Причин ввода ограничений пресс-секретарь Росавиации не сообщил. Позднее ограничения были введены также в Нижнекамске.