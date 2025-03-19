В аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС). Об этом в среду, 19 марта, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Причин ввода ограничений пресс-секретарь Росавиации не сообщил.

Позднее ограничения были введены также в Нижнекамске.

О введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова Кореняко сообщал ранее, 15 марта. По его словам, работники воздушной гавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.