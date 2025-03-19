Хуситы четвертый раз за трое суток обстреляли американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы четвертый раз за 72 часа нанесли удар по американскому боевому авианосцу USS Harry S. Truman, находящемуся в акватории Красного моря. Об этом 19 марта заявил представитель движения Яхья Сариа в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию в отношении американского авианосца Harry Truman в четвертый раз за 72 часа», — сообщил он.

По словам представителя движения, хуситы также атаковали и другие корабли США и «предотвратили готовившееся воздушное нападение» на Йемен.

18 марта йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Военно-политическое шиитское движение «Ансар Алла» также атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.