Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на важность достигнутых между РФ и Украиной договоренностей о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление 18 марта он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию которой вел на YouTube-канал Phoenix.

«Только что объявленное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым важным шагом на пути [к завершению конфликта]. То же относится и к началу технических переговоров о перемирии на море», — отметил он.

По словам политика, следующим этапом развития двустороннего диалога должно стать полное прекращение огня. Оно должно произойти «как можно скорее», подчеркнул Шольц.

О достижении договоренностей о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам 18 марта сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Предыдущий разговор между лидерами состоялся 12 февраля. Как сообщил тогда Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта.