В ООН оценили поддержание контактов между президентами РФ и США
Организация Объединенных Наций (ООН) ценит поддержание контактов президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом 18 марта сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
«Я думаю, что важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся. Для руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос «РИА Новости».
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся этим вечером. В настоящее время переговоры завершены, информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным Sky News, главы государств разговаривали около полутора часов.
Их предыдущий разговор состоялся 12 февраля. Тогда Песков сообщил, что президенты обсудили множество тем, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, поделился, что един с Путиным во мнении о том, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы.