Экономист связал укрепление рубля с улучшением внешнеполитической среды

В долгосрочной перспективе нет глубинных экономических факторов для укрепления рубля по отношению к доллару, так как американская экономика в настоящее время успешнее. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал во вторник, 18 марта.

Нынешнее укрепление российской валюты экономист связал с расчетами курса на основе внебиржевого рынка, который является спекулятивным. Сейчас его участники ориентируются не на экономические факторы, а на состояние внешнеполитической среды — наметилось какое-то улучшение ситуации, и это работает в пользу укрепления национальной валюты, уточнил он.

«Плюс у меня стойкое убеждение, что Центробанк корректирует курс по своему вкусу. В таком случае прогнозировать курс в краткосрочной перспективе невозможно, это близко к гаданию на кофейной гуще», — сказал Беляев в беседе с Lenta.Ru.

По мнению экономиста, после того, как рубль дойдет до своего предела, начнут работать глубинные факторы, что приведет к снижению курса национальной валюты по отношению к доллару.

«Поэтому в тенденции долгосрочной можно спрогнозировать неизбежное снижение курса рубля по отношению к доллару. К концу года он может выползти на 100 совершенно спокойно», — допустил эксперт.

Ранее в этот день курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля, передает НСН. Евро при этом опустился ниже 89 рублей, передает ИА Регнум. В последний раз валюты торговались на этой отметке в июне 2024 года.

Курс доллара на торгах 17 марта просел ниже 82 рублей впервые с июня 2024 года. Рубль также окреп по отношению к другим валютам — до 91,5 за евро и 11,5 за юань. Его позиции заметно усилились на фоне новостей о предстоящем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.