СМИ сообщили о смерти студента из России в Греции
Студент из России был найден мертвым на территории студенческого городка в Афинах. Об этом 18 марта сообщило издание FoititikaNea.
Там отметили, что 19-летний юноша проживал в Греции по программе студенческого обмена.
«На место происшествия выехали полиция и служба скорой медицинской помощи, однако, по имеющейся на данный момент информации, можно предположить, что это было самоубийство», — говорится в публикации.
Уточняется, что правоохранительные органы в настоящий момент выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Представитель посольства РФ при этом заявил агентству «РИА Новости», что греческие власти пока не проинформировали российскую дипмиссию об инциденте.
В феврале сообщалось, что на Филиппинах во время погружения группу туристов унесло течением, двое россиян погибли. Отмечалось, что российских дайверов было четверо, двое смогли спастись вместе с инструктором. Погибшими оказались 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов.