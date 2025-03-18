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В СФ назвали философскими рассуждениями слова депутата рады о возвращении ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Заявления украинских политиков насчет намерений Киева вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) носят характер философских рассуждений и не влияют на практические решения. Об этом 18 марта «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как накануне сообщила газета The New York Times, глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть ЗАЭС. Кроме того, в издании предположили, что РФ могла бы обменять энергообъект «на что-то другое».

«Ну, философские экзерсисы наших украинских парламентариев, они, конечно, любопытны, но, по-моему, большого отзвука у людей, которые принимают практические решения, они не получат. Это не более чем рассуждение у камина или там, я не знаю, в каких-то других условиях», — прокомментировал ее слова Карасин.

Сенатор подчеркнул, что процесс решения вопрос одновременно сложен и прост — он зависит от договоренностей людей, которые отвечают за принятие решений, а не тех, кто рассуждает.

«Поэтому будем ждать продвижения в решении практических вопросов», — резюмировал собеседник издания.

«Есть нюансы»: Путин предложил обсудить ряд вопросов перед разговором о перемирии на Украине
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Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Украина опасается, что президент США Дональд Трамп заставит заключить мир на условиях России. По информации СМИ, американский президент может пойти на компромиссы с Москвой без предварительного согласия Киева, что поставит украинского лидера Владимира Зеленского в «опасное положение».

Также во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и Трампа во второй половине дня. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.

Трамп 17 марта сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине вступают в «критическую стадию». При этом он указал на то, что представители украинской стороны тоже заинтересованы в установлении мира.

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