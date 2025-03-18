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СМИ сообщили об опасениях Украины насчет заключения мира на условиях РФ

Bloomberg: Украина опасается, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ
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Фото: Global Look Press/Eugen Kotenko
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Украина опасается, что президент США Дональд Трамп заставит заключить мир на условиях России. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, что в будущем сделает Украину ослабленной и уязвимой», — говорится в публикации.

По информации агентства, американский президент может пойти на компромиссы с Москвой без предварительного согласия Киева, что поставит украинского лидера Владимира Зеленского в «опасное положение».

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и Трампа во второй половине дня. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.

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Трамп 17 марта сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине вступают в «критическую стадию». При этом он указал на то, что представители украинской стороны тоже заинтересованы в установлении мира.

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