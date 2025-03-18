СМИ сообщили об опасениях Украины насчет заключения мира на условиях РФ

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп заставит заключить мир на условиях России. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, что в будущем сделает Украину ослабленной и уязвимой», — говорится в публикации.

По информации агентства, американский президент может пойти на компромиссы с Москвой без предварительного согласия Киева, что поставит украинского лидера Владимира Зеленского в «опасное положение».

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и Трампа во второй половине дня. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.

Трамп 17 марта сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине вступают в «критическую стадию». При этом он указал на то, что представители украинской стороны тоже заинтересованы в установлении мира.