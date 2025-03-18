Трамп сообщил о подходе переговоров по Украине к «критической стадии»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине вступают в «критическую стадию». Об этом он заявил 17 марта в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Американский лидер также подчеркнул важность предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас будет очень важный телефонный разговор. У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной», — сказал он.

При этом Трамп указал на то, что представители Украины тоже заинтересованы в урегулировании.

«Все этого хотят», — добавил он.

Американский лидер ранее в этот день заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт. Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала на приближение к миру на Украине. Также, по словам Левитт, представители Соединенных Штатов и Украины обсуждали вопрос уступок Киевом территорий в ходе урегулирования.