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Вице-премьер Сербии спрогнозировал позитивный исход разговора Путина и Трампа

Вице-премьер Сербии Вулин: от беседы Путина и Трампа можно ждать позитивный исход
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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От телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа можно ждать позитивного исхода, однако не всё решится в одной беседе. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что всё будет решено в одном телефонном разговоре», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Вулин назвал лидеров стран серьезными государственными деятелями и отметил, что их разговор не мог состояться без подготовки. По его словам, главы государств обсудят не только конфликт на Украине, но также отношения РФ со всем Западом.

«Результаты разговоров должны будут касаться не только конфликта на Украине, но и всего ряда вопросов, которые должны привести к тому, чтобы снова была установлена система безопасности, которая будет гарантировать сохранение мира во всем мире», — добавил сербский вице-премьер.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоится 18 марта с 16:00 до 18:00 мск. Он также отметил, что имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.

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