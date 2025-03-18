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Материалы дела о теракте в «Крокус Сити Холле» насчитывают около 700 томов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Материалы дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» насчитывают около 700 томов, а количество экспертиз, проведенных в рамках предварительного следствия, превышает 1,5 тыс. Об этом 18 марта сообщил источник «Известий».

Отмечается, что фигуранты уголовного дела и их защитники знакомятся с материалами дела в ежедневном режиме.

По данным источника, ознакомление участников процесса с материалами должно завершиться в ближайшее время. Ожидается, что к концу марта дело поступит во Второй Западный окружной военный суд.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

3 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершены следственные действия по уголовному делу о теракте.

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