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Совкомбанк выпустил новые дебетовые карты

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Фото: пресс-служба Совкомбанка
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Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480, Лицензия №963 от 05.12.2014 г. Токен: 2VfnxwtneME

Совкомбанк представил новую линейку дебетовых карт.

Как сообщили в банке, клиентам предлагаются «расширенные возможности для выбора карты, которая наилучшим образом соответствует их стилю потребления».

Всего доступны четыре программы. Первая — дебетовая карта с кешбэком 2% на все покупки в любых магазинах без необходимости ежемесячного выбора категорий. Подойдет тем клиентам, кому важна простота использования карты и начисления кешбэка.

Вторая — дебетовая карта с кешбэком до 10% на любые покупки во всех категориях товаров и услуг на маркетплейсах и в 260 тыс. магазинах, с которыми банк сотрудничает. Карта ориентирована на клиентов, стремящихся получать высокий кешбэк всегда, а не ждать подходящую категорию или акцию от банка.

Третья — дебетовая карта с кешбэком до 30% в пяти выбранных категориях, предназначена для клиентов, которые предпочитают управлять своим кешбэком.

Четвертая — дебетовая карта с начислением процентов на остаток средств по ставке, равной ключевой ставке Банка России.

«Дебетовые карты — это инструмент ежедневного использования, и мы стремимся сделать его максимально удобным для наших клиентов, — отметила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. — Кто-то любит копить, кому-то нравится активно управлять кешбэком, а кто-то предпочитает стабильный доход без необходимости следить за категориями». «У всех разный стиль трат, и именно поэтому мы предлагаем широкую линейку карт, чтобы каждый клиент мог выбрать ту, которая подходит именно ему, и совершать свои повседневные покупки с максимальной выгодой и комфортом», — добавила Камбулова.

Дебетовые карты Совкомбанка выпускаются и обслуживаются бесплатно.

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