СМИ узнали об уходе делегации Израиля из Дохи после возобновления огня в Газе
Делегация Израиля покинет Доху после возобновления военных операций в секторе Газа. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на израильские СМИ.
«Израильская переговорная делегация покинет Доху после возобновления военных операций в Газе», — говорится в публикации издания в Telegram.
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. По данным Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.