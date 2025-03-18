В Хабаровске в аудитории филиала РАНХиГС обрушился потолок

В Хабаровске в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС обрушился потолок. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что в одной из аудиторий образовательного учреждения произошло обрушение конструкции подвесного потолка», — говорится в пресс-службе в Telegram-канале ведомства.

В момент обрушения потолка в аудитории не было занятий, никто из студентов не пострадал.

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