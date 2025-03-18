«Локомотив» впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» 17 марта дома обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:1 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Среди игроков «Локомотива» шайбу забросили Рихард Паник, Мартин Гернат, Александр Полунин и Артур Каюмов. У «Адмирала» из Владивостока отличился Даниил Гутик.
Таким образом, «Локомотив» впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат, набрав 98 очков в 66 матчах. В следующем матче 19 марта «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
Ранее в этот день определились все команды чемпионата КХЛ, которые примут участие в Кубке Гагарина 2025 года.
До этого, 11 марта, столичное «Динамо» проиграло «Нефтехимику» из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это обеспечило «Локомотиву» из Ярославля первое место в Западной конференции.