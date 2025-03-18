Министр обороны Израиля прокомментировал возобновление ударов по Газе

Израиль в одностороннем порядке прекратил перемирие и начал наносить авиаудары по сектору Газа из-за отказа радикального палестинского движения ХАМАС от освобождения оставшихся 59 заложников. Об этом 18 марта заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Сегодня вечером мы вернулись к боевым действиям в Газе в связи с отказом ХАМАС освободить заложников и на фоне его угроз нанести вред солдатам ЦАХАЛ и израильским общинам», — передает его слова The Times of Israel.

В то же время семьи людей, находящихся в плену ХАМАС, указывают на противоречивость позиции Израиля и считают, что возобновление огня подвергнет опасности заложников.

«Мы не прекратим борьбу, пока все заложники не вернутся домой и все цели войны не будут достигнуты», — добавил в свою очередь Кац.

18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе