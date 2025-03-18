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Врач предупредила о риске приема антиаритмических препаратов

Врач Яхъяева: антиаритмические препараты могут вызвать депрессию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прием антиаритмических препаратов может спровоцировать депрессию в качестве побочного эффекта. Об этом 18 марта рассказала психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева в беседе с «Газетой.Ru».

«Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году. Тогда было проведено исследование: среди 89 пациентов, которые принимали пропранолол, почти каждый третий (27 человек) начал страдать депрессией, а двое совершили суицид», — объяснила врач.

Тогда же возникла теория о высокой липофильности (способности растворяться в жирах) таких лекарств.

Специалист указала на наличие связи между депрессией и бета-адреноблокаторами, побочными явлениями которых обычно становится слабость, быстрая утомляемость и ночные кошмары.

«Кстати, для водорастворимых бета-адреноблокаторов все эти неприятные симптомы менее характерны, так как они хуже проникают через гематоэнцефалический барьер. В своей практике я не встречала примеров, когда на фоне приема антиаритмических препаратов возникала депрессия», — уточнила Яхъяева.

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17 марта врач Уланкина рассказала об опасности просроченных и поддельных лекарств. По ее словам, ситуация с поддельными препаратами обстоит серьезнее: они не содержат нужного действующего вещества, а также производятся из некачественного, а иногда и вовсе токсичного сырья, с нарушением технологии производства. В таких случаях лекарства могут действовать на организм непредсказуемо, объяснила специалист.

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